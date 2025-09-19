Почему Финляндия против увеличения долга ЕС?

Финляндия выступила против предложения Европейской комиссии предоставить Евросоюзу возможность брать на себя больше общего долга, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Кремль усилил угрозы в адрес Финляндии: в ISW предупредили о возможной угрозе

Европейская комиссия предложила включить в бюджет на 2028-2034 годы механизм, который позволил бы прибегать к совместным заимствованиям в случае чрезвычайной ситуации.

Мы не просто критикуем, мы против. Поэтому Финляндия готова заблокировать эти предложения даже самостоятельно,

– заявила министр финансов Финляндии Риикка Пурра.

Некоторые государства среди 27 членов блока считают, что выпуск общего долга мог бы помочь финансировать расходы, предложенные Комиссией, по более низким процентным ставкам.

В то же время Германия, Нидерланды и Швеция заявили, что выступают против такой инициативы, а Дания выразила скепсис.

Важно! Для утверждения нового бюджета ЕС необходимо согласие всех 27 стран-членов, а также одобрение Европейского парламента.

Что нужно знать о последних решениях ЕС?