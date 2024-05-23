Важное соглашение для Украины

Правительства стран G7 поддерживают американское предложение использовать будущие доходы от примерно 280 миллиардов долларов российского центрального банка на поддержку Украины. Большинство средств сейчас заморожены в странах Евросоюза.

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Окончательное решение должно быть принято на встрече представителей G7 13-15 июня. Среди обсуждаемых вопросов является точный механизм кредита, размер суммы, которая будет привлечена заранее, а также вероятные риски.

Однако, одна вещь, в которой есть консенсус среди стран Большой семерки, это то, что Украине потребуется больше финансирования. Поскольку война не утихает и российская военная наступательная операция набирает обороты, акцент смещается на обеспечение среднесрочной помощи Киеву и отправки мощного сигнала Москве о том, что союзники из G7 обязаны поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

– пишет Bloomberg.

Отмечается, что на кону не только обеспечение возможности Украины продолжать финансировать свою оборону и обслуживать свой долг, но и способность получать устойчивую финансовую поддержку на 2025 год и далее.

Замороженные активы России передадут Украине

Европейский Союз уже заключил договоренность о передаче Украине прибыли от замороженных активов дважды в год по мере их поступления. Соединенные Штаты планируют использовать эти средства, чтобы обеспечить Киеву предоплату, а будущие доходы будут компенсировать эти выплаты.

Важно! Ожидается, что замороженные активы будут приносить примерно 5 миллиардов долларов ежегодно. В случае достижения соглашения странами Большой семерки, оно заменит инициативу ЕС.

Одним из преимуществ предоплаты доходов от активов является обеспечение финансовой выгоды для Украины независимо от политических колебаний, связанных с президентскими выборами в США.

Политические разногласия в Вашингтоне уже усложнили президенту Джо Байдену обеспечение большей поддержки Украине, а его главный оппонент, бывший президент Дональд Трамп, проявил скептицизм относительно продолжения помощи Киеву.