Важлива угода для України

Уряди країн G7 підтримують американську пропозицію використати майбутні доходи від приблизно 280 мільярдів доларів російського центрального банку на підтримку України. Більшість коштів зараз заморожені в країнах Євросоюзу.

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Остаточне рішення має бути прийняте на зустрічі представників G7 13-15 червня. Серед обговорюваних питань є точний механізм кредиту, розмір суми, яка буде залучена наперед, а також ймовірні ризики.

Проте, одна річ, у якій є консенсус серед країн Великої сімки, це те, що Україні буде потрібне більше фінансування. Оскільки війна не вщухає і російська військова наступальна операція набирає обертів, акцент зміщується на забезпечення середньострокової допомоги Києву та надсилання потужного сигналу Москві про те, що союзники з G7 зобов'язані підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,

– пише Bloomberg.

Зазначається, що на кону не лише забезпечення можливості України продовжувати фінансувати свою оборону та обслуговувати свій борг, але й здатність отримувати стійку фінансову підтримку на 2025 рік і далі.

Заморожені активи Росії передадуть Україні

Європейський Союз вже уклав домовленість про передачу Україні прибутку від заморожених активів двічі на рік в міру їх надходження. Сполучені Штати планують використовувати ці кошти, щоб забезпечити Києву передоплату, а майбутні доходи компенсуватимуть ці виплати.

Важливо! Очікується, що заморожені активи приноситимуть приблизно 5 мільярдів доларів щороку. У разі досягнення угоди країнами Великої сімки, вона замінить ініціативу ЄС.

Однією з переваг передоплати доходів від активів є забезпечення фінансової вигоди для України незалежно від політичних коливань, пов'язаних із президентськими виборами у США.

Політичні розбіжності у Вашингтоні вже ускладнили президенту Джо Байдену забезпечення більшої підтримки Україні, а його головний опонент, колишній президент Дональд Трамп, виявив скептицизм щодо продовження допомоги Києву.