Что изменилось после отмены Хозяйственного кодекса в Украине?
О том, как реформа повлияла на работу предпринимателей, говорится в сообщении парламента.
Хозяйственный кодекс – действующий до 28 августа 2025 года, был определяющим документом по хозяйствованию, определял возможность взаимодействия между субъектами и регулировал отношения между ними. Закон создавали с целью обеспечить рост деловой активности субъектов.
Из-за того, что ряд положений дублировались и были аналогичными другим законам, а также не соответствовали реальным коммерческим отношениям – приняли решение об отмене закона.
Обратите внимание! Процесс отмены кодекса фактически начался с 2005 года, когда появились первые предложения о лишении силы. Только в 2015 году приняли решение об обновлении Гражданского кодекса, куда должны были добавить уникальные положения из Хозяйственного и так провести реформу.
Изменения, которые вступили в силу с 28 августа 2025, больше всего коснулись бизнеса и государственных органов власти. За шесть месяцев нужно принять решение о преобразования в современные формы – акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью.
Как отмечает Дарья Нечепуренко, юрист практики сопровождения бизнеса в Juscutum для ЭП, по результатам прекращает действие ряд организационно-правовых форм, которые определяли статус государственных/коммунальных предприятий. В частности речь идет о таких типах:
- государственное коммерческое предприятие;
- казенное предприятие;
- государственное некоммерческое предприятие;
- коммунальное коммерческое предприятие;
- коммунальное некоммерческое предприятие, совместное коммунальное предприятие;
- частное предприятие, иностранное предприятие;
- дочернее предприятие;
- предприятие объединения граждан (религиозной организации, профсоюза);
- предприятие потребительской кооперации.
Обратите внимание! Регистрация новых юридических лиц по таким формам уже запрещена. А для имеющихся организаций возможно преобразование.
Однако, если не будет соответствия новым требованиям – это ликвидация.
Что лучше выбрать АО или ООО и какие последствия реформы?
Эксперт говорит, что выбор между акционерным обществом (АО) и обществом с ограниченной ответственностью (ООО) зависит от целей, масштабов и структуры предприятия.
В целом ООО лучше выбирать для меньших предприятий с простой структурой и локальным фокусом. Если же речь идет о крупных государственных предприятиях, где важна прозрачность в действиях – лучше выбрать АО.
О последствиях – после отмены Хозяйственного кодекса предприятия должны быть готовы к изменениям и не упустить дедлайн "преобразования". Однако несмотря на это реформирование способствует модернизации управления и адаптирует систему к стандартам ЕС.
Что еще нужно знать предпринимателям в 2026 году?
Сейчас с оцифровкой государства есть возможность открыть свой бизнес или ФЛП онлайн. Речь идет о регистрации в Дії. Для этого необходимо 10 минут времени. А новую информацию сервис самостоятельно передаст в Единый государственный реестр и налоговую по месту регистрации.
В частности, через Дію предприниматели могут изменить систему налогообложения и выбрать другую группу ФЛП. Однако эта услуга доступна и офлайн – можно персонально обратиться в местный ЦНАП.