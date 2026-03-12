Що змінилося після скасування Господарського кодексу в Україні?

Про те, як реформа вплинула на роботу підприємців, йдеться в повідомленні парламенту.

Дивіться також Авансовий звіт: як уникнути проблем із бухгалтерією та штрафів

Господарський кодекс – чинний до 28 серпня 2025 року, був визначальним документом щодо господарювання, визначав можливість взаємодії між суб'єктами та регулював відносини між ними. Закон створювали з метою забезпечити зростання ділової активності суб'єктів.

Через те, що низка положень дублювалися й були аналогічними до інших законів, а також не відповідали реальним комерційним відносинам – ухвалили рішення про скасування закону.

Зауважте! Процес скасування кодексу фактично почався з 2005 року, коли з'явилися перші пропозиції про позбавлення чинності. Лише у 2015 році ухвалили рішення про оновлення Цивільного кодексу, куди мали додати унікальні положення з Господарського і так провести реформу.

Зміни, які набули чинності з 28 серпня 2025 року, найбільше торкнулися бізнесу та державних органів влади. За шість місяців потрібно ухвалити рішення щодо перетворення у сучасні форми – акціонерні товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю.

Як зазначає Дар'я Нечепуренко, юристка практики супроводу бізнесу в Juscutum для ЕП, за результатами припиняє дію низка організаційно-правових форм, які визначали статус державних/комунальних підприємств. Зокрема йдеться про такі типи:

державне комерційне підприємство;

казенне підприємство;

державне некомерційне підприємство;

комунальне комерційне підприємство;

комунальне некомерційне підприємство, спільне комунальне підприємство;

приватне підприємство, іноземне підприємство;

дочірнє підприємство;

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки);

підприємство споживчої кооперації.

Зверніть увагу! Реєстрація нових юридичних осіб за такими формами вже заборонена. А для наявних організацій можливе перетворення.

Однак, якщо не буде відповідності новим вимогам – це ліквідація.

Що краще обрати АТ або ТОВ і які наслідки реформи?

Експертка каже, що вибір між акціонерним товариством (АТ) і товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) залежить від цілей, масштабів та структури підприємства.

Загалом ТОВ краще обирати для менших підприємств з простою структурою та локальним фокусом. Якщо ж йдеться про великі державні підприємства, де важлива прозорість у діях – краще обрати АТ.

Щодо наслідків – після скасування Господарського кодексу підприємства мають бути готові до змін та не проґавити дедлайн "перетворення". Однак попри це реформування сприяє модернізації управління та адаптує систему до стандартів ЄС.

Що ще потрібно знати підприємцям у 2026 році?