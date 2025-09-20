Что будет с отпусками госслужащих?

24 Канал. Соответствующие изменения закреплены в проекте Бюджета-2026 . Документ определяет новые правила использования отпусков и выплаты компенсаций для работников государственных органов в 2026 году, передает

В частности, предполагается такой ряд изменений:

Обязательное использование отпусков. Госслужащие должны использовать все ежегодные основные и дополнительные отпуска, предусмотренные статьей 4 Закона Украины "Об отпусках", накопленные за предыдущий год, до конца 2026 года.

Компенсация за неиспользованные дни. Если отпуск не будет использован в указанный срок, предусмотрена денежная выплата за неиспользованные дни. Выплаты будут осуществляться в пределах утвержденных расходов на оплату труда конкретного государственного органа.

Планирование расходов. Такой подход устанавливает четкий дедлайн для использования отпусков и позволяет избежать накопления неиспользованных дней, обеспечивая эффективное планирование фондов оплаты труда.

Сколько составляет ежегодный отпуск для госслужащих Основной ежегодный оплачиваемый отпуск для госслужащих составляет 30 календарных дней, если законом не предусмотрены более длительные сроки, а дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам по достижении пятилетнего стажа государственной службы.

Изменится ли фонд оплаты труда госслужащих?

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №668 "Порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе", установлен единый подход к формированию фондов оплаты труда:

он применяется всеми основными распорядителями государственных средств, низшего уровня органами и исполнителями государственных программ;

используется при составлении проектов бюджетов на определенные периоды, в частности в части расходов на оплату труда.

Цель его – обеспечить прозрачность и эффективность использования государственных средств, а также предсказуемость выплат работникам.

