Що буде із відпустками держслужбовців?

24 Канал. Відповідні зміни закріплено у проєкті Бюджету-2026 . Документ визначає нові правила використання відпусток та виплати компенсацій для працівників державних органів у 2026 році, передає

Цікаво Мінімальна пенсія в Україні: чи зміниться вона у 2026 році

Зокрема, передбачається така низка змін:

Обов’язкове використання відпусток. Держслужбовці повинні використати всі щорічні основні та додаткові відпустки, передбачені статтею 4 Закону України "Про відпустки", накопичені за попередній рік, до кінця 2026 року.

Держслужбовці повинні використати всі щорічні основні та додаткові відпустки, передбачені статтею 4 Закону України "Про відпустки", накопичені за попередній рік, до кінця 2026 року. Компенсація за невикористані дні. Якщо відпустка не буде використана у зазначений термін, передбачена грошова виплата за невикористані дні. Виплати здійснюватимуться в межах затверджених видатків на оплату праці конкретного державного органу.

Якщо відпустка не буде використана у зазначений термін, передбачена грошова виплата за невикористані дні. Виплати здійснюватимуться в межах затверджених видатків на оплату праці конкретного державного органу. Планування витрат. Такий підхід встановлює чіткий дедлайн для використання відпусток та дозволяє уникнути накопичення невикористаних днів, забезпечуючи ефективне планування фондів оплати праці.

Скільки становить щорічна відпустка для держслужбовців Основна щорічна оплачувана відпустка для держслужбовців становить 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалі терміни, а додаткова оплачувана відпустка надається працівникам після досягнення п’ятирічного стажу державної служби.

Чи зміниться фонд оплати праці держслужбовців?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №668 "Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі", встановлено єдиний підхід до формування фондів оплати праці:

він застосовується всіма основними розпорядниками державних коштів, нижчого рівня органами та виконавцями державних програм;

використовується під час складання проєктів бюджетів на певні періоди, зокрема у частині видатків на оплату праці.

Мета його – забезпечити прозорість та ефективність використання державних коштів, а також передбачуваність виплат працівникам.

Що відомо про зарплату держслужбовців в Україні: коротко про головне