Пенсия, выплаты ВПЛ, мобилизация и новые цены: какие изменения ждут украинцев с 1 августа

С 1 августа украинцев ждет ряд изменений во многих сферах. Так, например, пенсионеров будут ждать солидные надбавки, а вот ВПЛ могут потерять свои выплаты. Также для предпринимателей в августе будет отменена льгота на уплату единого налога.

Увеличили пенсию и надбавки

Еще в начале июля для украинских пенсионеров, вышедших на отдых по специальным законам, проиндексировали на 19,7% выплаты. Однако свои новые пенсии они получат только в августе.

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Поэтому те, кто вышел на отдых по специальным законам, получат в августе следующие доплаты:

16 989 пенсионеров по Закону Украины "О государственной службе" – на 1046,70 гривны;

659 пенсионеров по Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" – на 1450,98 гривны;

1574 пенсионеров по Закону Украины "О службе в органах местного самоуправления" – на 634,89 гривны;

197 пенсионеров по Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности" – на 422,51 гривны.

Также 24 августа, в честь Дня Независимости Украины, некоторым категориям украинцев выплатят одноразовую прибавку, размер которой пока не известен. Вероятно, размер этих выплат не будет меньше, чем в 2021 году:

лицам с инвалидностью I группы – 4421 гривны;

II группы – 3 906 гривен;

III группы – 3391 гривны;

участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;

лицам, имеющим особые заслуги перед государством, – 4421 гривны;

членам семей погибших – 966 гривен;

участникам войны – 612 гривны.

Для некоторых ВПЛ отменят выплаты

В августе 2023 года выплаты для ВПЛ останутся такими же: для детей или людей с инвалидностью – 3 тысячи гривен и 2 тысячи гривен для других переселенцев. Однако теперь такую помощь назначают сроком на полгода, то есть те, кто уже получает деньги, будут получать их до конца января 2024 года.

С 1 августа некоторые потеряют свои выплаты, а именно:

те, кто находится за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;

осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы;

лица, вернувшиеся на свое место жительства;

люди, которые приобрели земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тысяч гривен;

граждане, купившие транспортное средство, со времени выпуска которого прошло менее 5 лет;

те, у кого депозит более 100 тысяч гривен;

лица, купившие иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен.

ФОП будут работать без налоговых льгот

С 1 августа для ФОП отменяется льгота на уплату единого налога в 2%, поэтому предпринимателям следует вручную перейти на желаемую систему налогообложения. Если этого не сделать, то лицо переведут на ту систему, с которой оно перешло на льготу.

Новые ФОП, которые сразу зарегистрировались на льготу, автоматически переведутся на третью группу со ставкой 5%.

Также отменяется мораторий на плановые проверки подакцизных товаров, игорного бизнеса и финансовых услуг. Автоматически восстановятся обязанности плательщика НДС для предпринимателей, у которых регистрация плательщиком НДС была приостановлена.

Класть деньги на счет через терминал станет труднее

С начала августа в квитанциях об оплате через терминал должен будет указан номер телефона плательщика. Соответственно, система пополнения счета через терминалы изменится и будет выглядеть следующим образом:

человек вводит номер своего мобильного телефона на экране терминала;

получает на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или посредством телефонного звонка);

вводит его на экране, что подтверждает согласие на выполнение платежной операции;

получает квитанцию.

Однако это нововведение не будет касаться следующих опций:

оплата коммунальных услуг;

оплата билетов для железнодорожных перевозок;

оплата проезда в городском и пригородном транспорте;

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Новые правила для срочников и продолжение военного положения

Сейчас общая мобилизация и военное положение продолжаются до 18 августа, поэтому вполне вероятно, что в Раде проголосуют за их продление.

Скорее всего, это продление военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023,

– отметил Ярослав Железняк.

Также с 1 августа вступает в силу норма закона № 3161-IX, которая позволяет срочникам по желанию перейти в категорию мобилизованных.

Военнослужащие срочной военной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков и которые во время действия военного положения отслужили не менее шести месяцев, по их собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных,

– объяснили в правительстве.

Бригадный генерал Алексей Харченко отметил, что категорически запрещено направлять в зону активных боевых действий мобилизованных военнослужащих, не прошедших начальную подготовку, которая должна длиться не менее одного месяца.

К слову, с августа срочники будут получать дополнительную денежную помощь в размере 6 тысяч гривен.

Изменятся правила подачи показателей газа

Уже с начала августа жители Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей, которые пользуются услугами компании "Нафтогаз", смогут предоставить показатели счетчиков газа только тремя способами. К ним относятся:

личный кабинет my.gas.ua;

через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

SMS-сообщение на номер 4647.

Завершится вступительная кампания

электроэнергия – 2,64 гривны за киловатт-час; на воду – в зависимости от поставщика, посмотреть можно здесь , на газ – 7,96 гривны (для пользователей "Нафтогаза").

Не позднее 5 августа университеты должны сформировать и обнародовать рейтинговые списки и рекомендации на поступление для абитуриентов бакалавриата. Далее до 8 августа 18:00 студенты, которые получили рекомендации, должны выполнить все требования к поступлению.

Зачисление студентов на бюджет состоится до 10 августа, а на контракт и по льготам до 30 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места и на места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, которые зачислены на контракт и получили полное общее среднее образование, происходит не позднее 18 августа.