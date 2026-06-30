Какое решение принял суд

Суд не нашел достаточных оснований считать, что траст, которому принадлежит яхта, подпадает под санкции Евросоюза, пишет Bloomberg.

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Неизвестно, кто в конечном итоге стоит за трастом, которому принадлежит яхта Dilbar, и нельзя сделать вывод, что он подпадает под санкции,

– говорится в решении суда.

Кроме того, суд подчеркнул, что власти так и не доказали, что Усманов контролирует этот траст. Следовательно, судно нельзя считать "замороженным экономическим активом".

Это решение суда дает возможность судостроительной компании Lürssen, которая обслуживала яхту все эти годы, пока она находилась под санкциями, требовать оплату за технические работы.

Сама компания и подала иск в суд после того, как сестру Усманова в марте 2025 года исключили из санкционного списка ЕС. Она является главной бенефициаршей траста The Sister Trust, который владеет яхтой.

Франкфуртский суд в своем решении по поводу судна сослался именно на это исключение сестры Усманова. Судьи пришли к выводу, что одно лишь название траста не доказывает ее связь с олигархом.

Впрочем, решение еще можно обжаловать.

Что известно о яхте Dilbar

"Dilbar" – одна из крупнейших суперъяхт в мире. Судно построила немецкая верфь Lürssen примерно десять лет назад.

Ранее сообщалось, что яхту заказал сам Усманов, а свое название она получила в честь матери олигарха.

По оценке Министерства финансов США, ее стоимость в 2022 году составляла от 600 до 750 миллионов долларов. Яхта имеет роскошное оснащение:

25-метровый бассейн;

две вертолетные площадки;

роскошные интерьеры.

После введения санкций против Усманова и его сестры в 2022 году яхта находилась в порту Гамбурга и фактически не использовалась.

Таким образом, в США яхту "Dilbar" полностью считают активом Усманова, поскольку он ее заказал. Но в ЕС до сих пор продолжаются юридические споры относительно реального контроля над судном.

Напомним, сам Алишер Усманов находится под санкциями Евросоюза как лицо, связанное с российским режимом и непосредственно с диктатором Владимиром Путиным. Страны ЕС лишь недавно продлили персональные ограничения в отношении россиян.