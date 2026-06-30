Какое решение принял суд
Суд не нашел достаточных оснований считать, что траст, которому принадлежит яхта, подпадает под санкции Евросоюза, пишет Bloomberg.
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Неизвестно, кто в конечном итоге стоит за трастом, которому принадлежит яхта Dilbar, и нельзя сделать вывод, что он подпадает под санкции,
– говорится в решении суда.
Кроме того, суд подчеркнул, что власти так и не доказали, что Усманов контролирует этот траст. Следовательно, судно нельзя считать "замороженным экономическим активом".Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Это решение суда дает возможность судостроительной компании Lürssen, которая обслуживала яхту все эти годы, пока она находилась под санкциями, требовать оплату за технические работы.
Сама компания и подала иск в суд после того, как сестру Усманова в марте 2025 года исключили из санкционного списка ЕС. Она является главной бенефициаршей траста The Sister Trust, который владеет яхтой.
Франкфуртский суд в своем решении по поводу судна сослался именно на это исключение сестры Усманова. Судьи пришли к выводу, что одно лишь название траста не доказывает ее связь с олигархом.
Впрочем, решение еще можно обжаловать.
Что известно о яхте Dilbar
"Dilbar" – одна из крупнейших суперъяхт в мире. Судно построила немецкая верфь Lürssen примерно десять лет назад.
Ранее сообщалось, что яхту заказал сам Усманов, а свое название она получила в честь матери олигарха.
По оценке Министерства финансов США, ее стоимость в 2022 году составляла от 600 до 750 миллионов долларов. Яхта имеет роскошное оснащение:
- 25-метровый бассейн;
- две вертолетные площадки;
- роскошные интерьеры.
После введения санкций против Усманова и его сестры в 2022 году яхта находилась в порту Гамбурга и фактически не использовалась.
Таким образом, в США яхту "Dilbar" полностью считают активом Усманова, поскольку он ее заказал. Но в ЕС до сих пор продолжаются юридические споры относительно реального контроля над судном.
Напомним, сам Алишер Усманов находится под санкциями Евросоюза как лицо, связанное с российским режимом и непосредственно с диктатором Владимиром Путиным. Страны ЕС лишь недавно продлили персональные ограничения в отношении россиян.