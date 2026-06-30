Яке рішення ухвалив суд
Суд не знайшов достатніх підстав вважати, що траст, якому належить яхта, підпадає під санкції Євросоюзу, пише Bloomberg.
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Невідомо, хто в кінцевому підсумку стоїть за трастом, якому належить яхта Dilbar, і не можна зробити висновок, що він підпадає під санкції,
– йдеться в рішенні суду.
Також суд також наголосив, що влада так і не довела, що Усманов має контроль над цим трастом. Відтак, судно не можна вважати "замороженим економічним активом".Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Це рішення суду дає можливість суднобудівній компанії Lürssen, яка обслуговувала яхту усі роки, поки вона знаходилася під санкціями, вимагати оплату за технічні роботи.
Сама компанія і подала позов до суду після того, як сестру Усманова у березні 2025 року виключили зі санкційного списку ЄС. Вона є головною бенефіціаркою трасту The Sister Trust, який володіє яхтою.
Франкфуртський суд у своєму рішенні щодо судна послався саме на це виключення сестри Усманова. Судді дійшли висновку, що лише назва трасту не доводить її зв’язок з олігархом.
Втім, рішення ще можна оскаржити.
Що відомо про яхту Dilbar
Dilbar – одна з найбільших супер’яхт у світі. Судно збудувала німецька верф Lürssen приблизно десять років тому.
Раніше повідомлялося, що яхту замовив сам Усманов, а свою назву вона отримала на честь матері олігарха.
За оцінкою Міністерства фінансів США, її вартість у 2022 році становила від 600 до 750 мільйонів доларів. Яхта має розкішне оснащення:
- 25-метровий басейн;
- два вертолітні майданчики;
- преміальні інтер’єри.
Після введення санкцій проти Усманова та його сестри у 2022 році яхта перебувала в порту Гамбурга і фактично не використовувалася.
Отож, у США яхту Dilbar цілком вважають активом Усманова, оскільки він її замовив. Але в ЄС і досі тривають юридичні суперечки щодо реального контролю над судном.
Нагадаємо, сам Алішер Усманов знаходиться під санкціями Євросоюзу як особа, пов'язана з російським режимом та безпосередньо диктатором Володимиром Путіним. Країни ЄС лише нещодавно продовжили персональні обмеження проти росіян.