Яке рішення ухвалив суд

Суд не знайшов достатніх підстав вважати, що траст, якому належить яхта, підпадає під санкції Євросоюзу, пише Bloomberg.

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Невідомо, хто в кінцевому підсумку стоїть за трастом, якому належить яхта Dilbar, і не можна зробити висновок, що він підпадає під санкції,

– йдеться в рішенні суду.

Також суд також наголосив, що влада так і не довела, що Усманов має контроль над цим трастом. Відтак, судно не можна вважати "замороженим економічним активом".

Це рішення суду дає можливість суднобудівній компанії Lürssen, яка обслуговувала яхту усі роки, поки вона знаходилася під санкціями, вимагати оплату за технічні роботи.

Сама компанія і подала позов до суду після того, як сестру Усманова у березні 2025 року виключили зі санкційного списку ЄС. Вона є головною бенефіціаркою трасту The Sister Trust, який володіє яхтою.

Франкфуртський суд у своєму рішенні щодо судна послався саме на це виключення сестри Усманова. Судді дійшли висновку, що лише назва трасту не доводить її зв’язок з олігархом.

Втім, рішення ще можна оскаржити.

Що відомо про яхту Dilbar

Dilbar – одна з найбільших супер’яхт у світі. Судно збудувала німецька верф Lürssen приблизно десять років тому.

Раніше повідомлялося, що яхту замовив сам Усманов, а свою назву вона отримала на честь матері олігарха.

За оцінкою Міністерства фінансів США, її вартість у 2022 році становила від 600 до 750 мільйонів доларів. Яхта має розкішне оснащення:

25-метровий басейн;

два вертолітні майданчики;

преміальні інтер’єри.

Після введення санкцій проти Усманова та його сестри у 2022 році яхта перебувала в порту Гамбурга і фактично не використовувалася.

Отож, у США яхту Dilbar цілком вважають активом Усманова, оскільки він її замовив. Але в ЄС і досі тривають юридичні суперечки щодо реального контролю над судном.

Нагадаємо, сам Алішер Усманов знаходиться під санкціями Євросоюзу як особа, пов'язана з російським режимом та безпосередньо диктатором Володимиром Путіним. Країни ЄС лише нещодавно продовжили персональні обмеження проти росіян.