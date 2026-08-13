Нефтегазовый сектор России теряет доходы

Наиболее заметное ухудшение ситуации в июле зафиксировали в экспортно-ориентированных отраслях российской экономики, сообщает Служба внешней разведки Украины. Поступления от добычи нефти, газа и других полезных ископаемых оказались на 9,3% ниже среднего уровня второго квартала.

Для России это особенно болезненный сигнал, ведь именно сырьевой сектор на протяжении десятилетий оставался одним из главных источников валютных и бюджетных поступлений страны.

Дополнительное давление на отрасль ожидается в августе. Причиной станут расчеты за июньский экспорт, когда мировые цены на нефть, металлы и минеральные удобрения снижались.

В то же время проблемы уже распространяются на секторы, ориентированные на внутренний российский рынок. В торговле, финансовых услугах, страховании, недвижимости, телекоммуникациях и других подобных отраслях поступления выросли лишь на 1,5%, тогда как во втором квартале прирост составил 6,9%.

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Определенную поддержку этой группе обеспечили финансовые услуги, страхование и недвижимость. В то же время сельское хозяйство и телекоммуникационный сектор продемонстрировали сокращение платежей.

Еще хуже обстоит ситуация в отраслях, которые в значительной степени зависят от государственного финансирования. В июле их поступления упали на 15,4% после снижения на 12,6% во втором квартале. Наибольший спад пришелся на государственное управление.

Таким образом, российская экономика сталкивается сразу с двумя проблемами: ослабевают доходы от экспорта сырья, а внутренний спрос уже не способен компенсировать потери.

Россия сокращает инвестиции и производственную активность

Отдельным тревожным сигналом для российской экономики стало сокращение инвестиционной активности. Поступления в строительстве, машиностроении, производстве оборудования и научных исследованиях в июле сократились на 2,1%.

Наибольшее падение наблюдалось в электронике, производстве машин и оборудования, транспортном машиностроении и специализированном строительстве.

Это означает, что проблемы постепенно переходят из сферы текущих доходов в плоскость будущего экономического развития. Сокращение инвестиций может означать меньшее количество новых производств, модернизаций предприятий и технологического обновления российской экономики.

В то же время ослабевает спрос внутри самих производственных цепочек. Поступления от промежуточного спроса – товаров и услуг, которые предприятия используют для собственного производства, – сократились на 0,9%.

Наибольший отрицательный вклад в это оказали сельское хозяйство и добыча нефти и газа. То есть снижение активности происходит не только на конечной стадии продажи продукции, но и между предприятиями, обеспечивающими работу друг друга.

Проблемы также становятся все более широкими в географическом плане. Без учета добывающей отрасли и государственного управления спад поступлений зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе – на 1,5%, Южном – на 14,1%, Северо-Кавказском – на 4,9%, Сибирском – на 3,2%.

При этом добывающий сектор сократился практически во всех федеральных округах.

Таким образом, российская экономика демонстрирует признаки все более масштабного замедления. Сырьевая модель, которая долгое время позволяла Москве компенсировать проблемы других секторов за счет нефтяных и газовых доходов, уже не работает так эффективно. Одновременное падение экспорта, внутреннего спроса и инвестиций создает для России значительно более сложную экономическую ситуацию.

Между тем в России наступила новая волна топливного кризиса. В Оренбургской области вводят жесткие ограничения на продажу топлива. Такие меры были приняты после удара украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) "Орскнефтеоргсинтез".