Нафтогазовий сектор Росії втрачає доходи

Найпомітніше погіршення ситуації у липні зафіксували в експортноорієнтованих галузях російської економіки, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Надходження від видобутку нафти, газу та інших корисних копалин виявилися на 9,3% нижчими за середній рівень другого кварталу.

Для Росії це особливо болісний сигнал, адже саме сировинний сектор протягом десятиліть залишався одним із головних джерел валютних та бюджетних надходжень країни.

Додатковий тиск на галузь очікується у серпні. Причиною стануть розрахунки за червневий експорт, коли світові ціни на нафту, метали та мінеральні добрива знижувалися.

Водночас проблеми вже поширюються на сектори, орієнтовані на внутрішній російський ринок. У торгівлі, фінансових послугах, страхуванні, нерухомості, телекомунікаціях та інших подібних галузях надходження зросли лише на 1,5%, тоді як у другому кварталі приріст становив 6,9%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Певну підтримку цій групі забезпечили фінансові послуги, страхування та нерухомість. Водночас сільське господарство та телекомунікаційний сектор продемонстрували скорочення платежів.

Ще гіршою є ситуація у галузях, які значною мірою залежать від державного фінансування. У липні їхні надходження впали на 15,4% після зниження на 12,6% у другому кварталі. Найбільший спад припав на державне управління.

Таким чином, російська економіка стикається одразу з двома проблемами: слабшають доходи від експорту сировини, а внутрішній попит уже не здатний компенсувати втрати.

Росія скорочує інвестиції та виробничу активність

Окремим тривожним сигналом для російської економіки стало скорочення інвестиційної активності. Надходження у будівництві, машинобудуванні, виробництві обладнання та наукових дослідженнях у липні зменшилися на 2,1%.

Найбільше падіння спостерігалося в електроніці, виробництві машин та обладнання, транспортному машинобудуванні та спеціалізованому будівництві.

Це означає, що проблеми поступово переходять із поточних доходів у площину майбутнього економічного розвитку. Скорочення інвестицій може означати менше нових виробництв, модернізації підприємств та технологічного оновлення російської економіки.

Водночас слабшає попит усередині самих виробничих ланцюгів. Надходження від проміжного попиту – товарів і послуг, які підприємства використовують для власного виробництва, – скоротилися на 0,9%.

Найбільший негативний внесок тут забезпечили сільське господарство та видобуток нафти й газу. Тобто зниження активності відбувається не лише на кінцевому етапі продажу продукції, а й між підприємствами, які забезпечують роботу одне одного.

Проблеми також стають дедалі ширшими географічно. Без урахування видобувної галузі та державного управління спад надходжень зафіксували у Північно-Західному федеральному окрузі – на 1,5%, Південному – на 14,1%, Північно-Кавказькому – на 4,9%, Сибірському – на 3,2%.

При цьому видобувний сектор скоротився практично в усіх федеральних округах.

Отже, російська економіка демонструє ознаки дедалі ширшого уповільнення. Сировинна модель, яка тривалий час дозволяла Москві компенсувати проблеми інших секторів завдяки нафтовим і газовим доходам, уже не працює так ефективно. Одночасне падіння експорту, внутрішнього попиту та інвестицій створює для Росії значно складнішу економічну ситуацію.

Тим часом, у Росії нова хвиля паливної кризи. В Оренбурзької області запроваджують жорсткі обмеження на продаж пального. Такі нововедення відбулися після удару українських безпілотників по нафтопереробному заводу (НПЗ) "Орскнефтеоргсинтез".