В чем обвиняют бывшего руководителя компании

Кроме того, на основании фиктивной командировки сбежал за границу, пишет 24 канал со ссылкой на полицию.

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Преступные действия бывшего гендиректора госпредприятия разоблачили следователи полиции Киева при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры,

– говорится в заметке.

Так в 2021 году компания-монополист, которая транспортирует природный газ украинцам и странам Евросоюза, под руководством данного, чиновника получила 20 миллиардов гривен чистой прибыли. Из них 90% компания должна была уплатить в госбюджет в качестве дивидендов.

Однако из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, подозреваемый принял решение не распределять доходы и не направлять средства в бюджет страны. Поэтому государству нанесли материальный ущерб на сумму более 18 миллиардов гривен.

Вскоре, после того как наблюдательный совет общества в сентябре 2022 года, уволил нарушителя из-за неудовлетворительной работы стратегического предприятия, он внес недостоверные данные в приказ якобы о своей служебной командировке в Вену и выехал за пределы страны,

– отметили в полиции.

Сейчас правонарушителю заочно объявлено о подозрении по части 2 статьи 367 УК – ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам и по части 1 статьи 366 УК – составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

Важно! За совершенное подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.