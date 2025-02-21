У чому звинувачують колишнього керівника компанії

Крім того, на підставі фіктивного відрядження втік за кордон, пише 24 канал з посиланням на поліцію.

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Злочинні дії колишнього гендиректора держпідприємства викрили слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури,

– йдеться у дописі.

Так у 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує природний газ українцям та країнам Євросоюзу, під керівництвом даного, посадовця отримала 20 мільярдів гривень чистого прибутку. З них 90% компанія мала сплатити до держбюджету як дивіденди.

Однак через неналежне виконання своїх службових обов’язків, підозрюваний прийняв рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти у бюджет країни. Тому державі завдали матеріальних збитків на суму понад 18 мільярдів гривень.

Невдовзі, після того як наглядова рада товариства у вересні 2022 року, звільнила порушника через незадовільну роботу стратегічного підприємства, він вніс недостовірні данні до наказу нібито про своє службове відрядження до Відня та виїхав за межі країни,

– наголосили у поліції.

Наразі правопорушнику заочно оголошено про підозру за частиною 2 статті 367 ККУ – неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та за частиною 1 статті 366 ККУ – складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Важливо! За вчинене підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.