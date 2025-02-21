Как подтвердить страховой стаж

Страховой стаж это время, в течение которого лицо застраховано и вносит взносы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если потеряна трудовая книжка, можно использовать другие документы, например выписки из приказов, справки о зарплате, письменные трудовые договоры, а также данные из реестра застрахованных лиц.

В случае военных действий, стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, приведших к потере трудовой книжки, страховой стаж можно подтвердить через свидетельства двух коллег, которые работали с заявителем в одном месте.

Кстати! В других случаях потери документов, стаж также можно установить по свидетельству двух лиц, имеющих соответствующие доказательства о совместной работе. Обязательно нужна справка архива об отсутствии информации о заявителе.

Если в трудовой книжке есть ошибка

Если в трудовой книжке есть записи до 01 января 2004 с ошибками или о работе в оккупированных регионах, то подтверждение такого стажа проводит специальная комиссия.

Обратите внимание! В таких случаях заявитель подает документы и указывает данные свидетелей, которые могут подтвердить его работу. Территориальный орган Пенсионного фонда опрашивает этих свидетелей и оформляет результаты опроса.