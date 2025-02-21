Як підтвердити страховий стаж

Страховий стаж це час, протягом якого особа застрахована та вносить внески, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо втрачена трудова книжка, можна використати інші документи, як-от виписки із наказів, довідки про зарплату, письмові трудові договори, а також дані з реєстру застрахованих осіб.

У разі воєнних дій, стихійних лих або інших надзвичайних обставин, що призвели до втрати трудової книжки, страховий стаж можна підтвердити через свідчення двох колег, які працювали з заявником в одному місці.

До речі! В інших випадках втрати документів, стаж також можна встановити за свідченням двох осіб, що мають відповідні докази про спільну роботу. Обов’язково потрібна довідка архіву про відсутність інформації про заявника.

Якщо в трудовій книжці є помилка

Якщо в трудовій книжці є записи до 01 січня 2004 з помилками чи про роботу в окупованих регіонах, то підтвердження такого стажу проводить спеціальна комісія.

Зауважте! У таких випадках заявник подає документи й вказує дані свідків, які можуть підтвердити його роботу. Територіальний орган Пенсійного фонду опитує цих свідків і оформляє результати опитування.