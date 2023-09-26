Можно ли получить статус ВПЛ без прописки

Если у лица нет прописки с места, откуда она совершила внутреннее перемещение, можно предоставить другие документы, которые докажут факт проживания на опасной территории.

Читайте также Как ВПЛ могут возобновить свои выплаты: пояснения от Минреинтеграции

К таким документам относятся:

военный билет с сведениями о прохождении военной службы;

трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;

документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;

свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат о полном среднем образовании;

документ о профессионально-техническом образовании;

документ о высшем образовании (научная степень);

справка с места учебы;

решение местного органа государственной власти или органа местного самоуправления об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства;

медицинские документы;

фотографии, видео.

Также, при подаче заявления на ВПЛ, лицо предоставляет отражение в электронной форме информации, содержащейся в документах, сформированных через "Действие" или "есть документ", или справку о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины, для лиц, идентифицированных по сведениям Единого государственного демографического реестра или ведомственной информационной системы ДМС.

Как получить субсидию для ВПЛ

Переселенцы могут оформить помощь от государства, как лично, так и онлайн. Для этого не обязательна прописка на новом месте, а можно использовать справку ВПЛ.

Чтобы оформить помощь, нужно обратиться в ПФУ, ЦНАП или уполномоченное лицо городского или поселкового совета. Следует подготовить следующие документы:

специальное заявление;

право на доходы;

справка, удостоверяющая статус ВПЛ;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Напомним! Онлайн помощь можно оформить через вебпортал или мобильное приложение ПФУ или приложение "Действие".