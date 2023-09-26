Чи можна отримати статус ВПО без прописки

Якщо в особи немає прописки з місця звідки вона здійснила внутрішнє переміщення, можна надати інші документи, які доведуть факт проживання на небезпечній території.

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До таких документів належать:

військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;

трудова книжка із записами про трудову діяльність;

документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про професійно-технічну освіту;

документ про вищу освіту (науковий ступінь);

довідка з місця навчання;

рішення місцевого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи;

фотографії, відеозаписи.

Також, під час подання заяви на ВПО, особа надає відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, сформованих через "Дію" або "єДокумент", або довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.

Як отримати субсидію для ВПО

Переселенці можуть оформити допомогу від держави, як особисто, так і онлайн. Для цього не обов'язкова прописка на новому місці, а можна використати довідку ВПО.

Щоб оформити допомогу треба звернутися до ПФУ, ЦНАПу або уповноваженої особи міської чи селищної ради. Варто підготувати такі документи:

спеціальна заява;

декларація про доходи;

довідка, яка засвідчує статус ВПО;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Нагадаємо! Онлайн допомогу можна оформити через вебпортал або мобільний додаток ПФУ чи застосунок "Дію".