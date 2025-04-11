Где получать пенсию быстрее

Деньги пенсионерам поступают на специальный пенсионный счет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Российские клиенты одного из банков получают доступ к выплатам по замороженным активам

Также украинцы могут получать пенсию через Укрпочту. Стоит заметить, что средства через банк поступают быстрее.

Обратите внимание! Менять способ получения пенсии можно.

Как изменить способ получения пенсии с почты на банк

Чтобы изменить способ получения пенсии, сначала нужно обратиться в банк и открыть специальный счет. Далее необходимо сделать сканы некоторых документов. Речь идет о:

паспорте;

идентификационном коде;

банковских реквизитах (выписка из банка).

Важно! Сканкопия должна быть цветная и названа в соответствии с документом, который был отсканирован.

После подготовки сканкопий нужно:

зайти на портал электронных услуг ПФУ;

подать заявление установленного образца для перевода пенсии с почты на банк;

добавить документы, что были отсканированы.

Заметьте! Требования к тому, какой должен быть банковский счет для зачисления пенсии вы можете найти здесь.