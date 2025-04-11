Де отримувати пенсію швидше

Гроші пенсіонерам надходять на спеціальний пенсійний рахунок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Також українці можуть отримувати пенсію через Укрпошту. Варто зауважити, що кошти через банк надходять швидше.

Зверніть увагу! Змінювати спосіб отримання пенсії можна.

Як змінити спосіб отримання пенсії з пошти на банк

Аби змінити спосіб отримання пенсії, спочатку потрібно звернутися у банк та відкрити спеціальний рахунок. Далі необхідно зробити скани деяких документів. Йдеться про:

паспорт;

ідентифікаційний код;

банківські реквізити (виписка з банку).

Важливо! Сканкопія має бути кольорова та названа відповідно до документа, який було відскановано.

Після підготовки сканкопій потрібно:

зайти на портал електронних послуг ПФУ;

подати заяву встановленого зразка для переведення пенсії з пошти на банк;

додати документи, що були відскановані.

Зауважте! Вимоги до того, який має бути банківський рахунок для зарахування пенсії ви можете знайти тут.