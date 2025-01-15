Как влияет на Францию рост внешнего долга

Французский премьер-министр во время выступления в Национальном собрании сказал, что при нынешнем президенте Эммануэле Макроне госдолг вырос на 12%, сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Франсуа Байру Премьер-министр Франции Еще никогда в своей истории Франция не имела такой большой задолженности. Долг навис над Францией как дамоклов меч.

По словам Байру, Франция должна снизить внешний долг в 2025 году. Премьер отметил, что отсутствие финансирования сильно влияет на все сферы жизни. В частности, страдают:

отрасль образования;

культуры;

здравоохранения и так далее.

До конца месяца Байру должен представить проект бюджета на 2025 год.

Напомним! В 2024 году госдолг Франции достиг 3,2 триллиона евро.