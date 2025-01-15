Як впливає на Францію зростання зовнішнього боргу

Французький прем'єр-міністр під час виступу в Національних зборах сказав, що за теперішнього президента Еммануеля Макрона держборг зріс на 12%, повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Франсуа Байру Прем'єр-міністр Франції Ще ніколи у своїй історії Франція не мала такої великої заборгованості. Борг навис над Францією як дамоклів меч.

За словами Байру, Франція має знизити зовнішній борг у 2025 році. Прем'єр наголосив на тому, що відсутність фінансування сильно впливає на всі сфери життя. Зокрема, страждають:

галузь освіти;

культури;

охорони здоров'я тощо.

До кінця місяця Байру має представити проєкт бюджету на 2025 рік.

Нагадаємо! У 2024 році держборг Франції сягнув 3,2 трильйона євро.