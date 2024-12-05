Учитывается ли, стаж приобретенный в России

Замминистра Дарья Марчак отмечает, что сейчас стаж, приобретенный в России, не засчитывается при назначении пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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До конца года правительство должно принять новый порядок о подтверждении зарубежного стажа. Сейчас этот акт находится на доработке.

Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Украины Все, что мы сделали совместно с народными депутатами в этом законе – это сформировали единые правила зачисления стажа человеку, который работает, но не платит взносы в пенсионную систему Украины. Мы просто зафиксировали очень четкий пропорциональный принцип: мы платим пенсии только за тот стаж, за который уплачены взносы в Пенсионный фонд Украины.

Марчак уточняет, что стаж, приобретенный в России, не засчитывается по другой причине.

Мы не ухудшали условия пенсионного обеспечения для людей, которые работали в России. Это сделала на самом деле Россия, когда денонсировала договор с нами,

– подчеркнула Марчак.

Напомним! 11 июня 2022 года Россия в одностороннем порядке вышла из Соглашения о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств, от 13 марта 1992 года.