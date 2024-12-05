Чи враховується стаж набутий в Росії

Замміністра Дарина Марчак наголошує, що зараз стаж набутий в Росії не зараховується при призначенні пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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До кінця року уряд має ухвалити новий порядок про підтвердження закордонного стажу. Зараз цей акт знаходиться на доопрацюванні.

Дарина Марчак Перший заступник Міністра соціальної політики України Все, що ми зробили спільно з народними депутатами в цьому законі, це сформували єдині правила зарахування стажу людині, яка працює, але не сплачує внески до пенсійної системи України. Ми просто зафіксували дуже чіткий пропорційний принцип: ми платимо пенсії тільки за той стаж, за який сплачено внески до Пенсійного фонду України.

Марчак уточнює, що стаж, набутий в Росії не зараховується з іншої причини.

Ми не погіршували умови пенсійного забезпечення для людей, які працювали в Росії. Це зробила насправді Росія, коли денонсувала договір з нами,

– наголосила Марчак.

Нагадаємо! 11 червня 2022 року Росія в односторонньому порядку вийшла з Угоди про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, від 13 березня 1992 року.