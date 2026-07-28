Какая пенсия будет при минимальной зарплате?

Украинцы, получающие в 2026 году минимальную заработную плату и имеющие необходимый страховой стаж, могут рассчитывать на пенсию по возрасту в размере около 3 179 гривен. В то же время после достижения 65 лет государство гарантирует минимальную пенсионную выплату на уровне 3758 гривен, если рассчитанная сумма будет меньше.

Размер пенсии по возрасту определяют индивидуально. При расчете учитывают страховой стаж, уровень официальной заработной платы и среднюю зарплату в стране за три года, предшествующие выходу на пенсию, поясняет Пенсионный фонд Украины .

Обратите внимание! Пенсию вычисляют по специальной формуле : среднюю заработную плату умножают на индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа. В 2026 году для расчета используют показатель средней зарплаты в 17480 гривен.

Кто имеет павлин на пенсию по возрасту?

Право на пенсию по возрасту также зависит от продолжительности страхового стажа. В 2026 году выйти на пенсию можно:

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в 60 лет – при наличии не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – при наличии не менее 23 лет стажа;

в 65 лет – при наличии 15 лет страхового стажа.

Если человек официально получает минимальную заработную плату, которая в 2026 году составляет 8647 гривен, то при наличии необходимого стажа размер пенсии будет относительно небольшим. К примеру, для 60-летней женщины со страховым стажем 33 года ориентировочная пенсия будет составлять 3 179 гривен.

В то же время по достижении 65-летнего возраста пенсионеры имеют право на гарантированный минимальный размер пенсии. Если рассчитанная выплата окажется меньше, ее повысят до 3758 гривен.

Кроме того, окончательный размер пенсии может увеличиться благодаря доплатам за сверхурочный страховой стаж . За каждый год сверх установленной нормы пенсионерам начисляют доплату в размере 1% от пенсии, но не более 1% от минимальной пенсии.