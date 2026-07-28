Яка пенсія буде при мінімальній зарплаті?

Українці, які у 2026 році отримують мінімальну заробітну плату та мають необхідний страховий стаж, можуть розраховувати на пенсію за віком у розмірі близько 3 179 гривень. Водночас після досягнення 65 років держава гарантує мінімальну пенсійну виплату на рівні 3 758 гривень, якщо розрахована сума буде меншою.

Розмір пенсії за віком визначають індивідуально. Під час розрахунку враховують страховий стаж, рівень офіційної заробітної плати та середню зарплату в країні за три роки, що передують виходу на пенсію, пояснює Пенсійний фонд України.

Довідково: Пенсію обчислюють за спеціальною формулою: середню заробітну плату множать на індивідуальний коефіцієнт заробітку та коефіцієнт страхового стажу. У 2026 році для розрахунку використовують показник середньої зарплати у 17 480 гривень.

Хто має паво на пенсію за віком?

Право на пенсію за віком також залежить від тривалості страхового стажу. У 2026 році вийти на пенсію можна:

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у 60 років – за наявності не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки – за наявності щонайменше 23 років стажу;

у 65 років – за наявності 15 років страхового стажу.

Якщо людина офіційно отримує мінімальну заробітну плату, яка у 2026 році становить 8 647 гривень, то за наявності необхідного стажу розмір пенсії буде відносно невеликим. Наприклад, для 60-річної жінки зі страховим стажем 33 роки орієнтовна пенсія становитиме 3 179 гривень.

Водночас після досягнення 65-річного віку пенсіонери мають право на гарантований мінімальний розмір пенсії. Якщо розрахована виплата виявиться меншою, її підвищать до 3 758 гривень.

Крім того, остаточний розмір пенсії може збільшитися завдяки доплатам за понаднормовий страховий стаж. За кожен рік понад встановлену норму пенсіонерам нараховують доплату у розмірі 1% від пенсії, але не більше 1% від мінімальної пенсії.