Какая пенсия у семей военных

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, размер такой пенсии составляет 70% от денежного обеспечения погибшего военного. При этом минимальная сумма выплат не может быть меньше 7 800 гривен.

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Для получения этой пенсии, важно, чтобы родственники были на иждивении погибшего и были нетрудоспособными.

Матери и жены (или мужья) погибших военнослужащих имеют право на досрочную пенсию по возрасту с 50 лет при условии наличия 20 лет страхового стажа.

Важно! По достижении 55 лет пенсия назначается независимо от стажа.

Законодательство также предусматривает пенсионное обеспечение для детей погибших военных. Каждый ребенок получает 70% денежного обеспечения погибшего, а если детей больше одного, каждому назначается 50%, но не менее 6 100 гривен на ребенка.

Заметьте! Это пенсионное обеспечение регулируется Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".