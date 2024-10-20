Яка пенсія в родин військових

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, розмір такої пенсії становить 70% від грошового забезпечення загиблого військового. При цьому мінімальна сума виплат не може бути меншою за 7 800 гривень.

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Для отримання цієї пенсії, важливо, щоб родичі були на утриманні загиблого та були непрацездатними.

Матері та дружини (або чоловіки) загиблих військовослужбовців мають право на дострокову пенсію за віком з 50 років за умови наявності 20 років страхового стажу.

Важливо! Після досягнення 55 років пенсія призначається незалежно від стажу.

Законодавство також передбачає пенсійне забезпечення для дітей загиблих військових. Кожна дитина отримує 70% грошового забезпечення загиблого, а якщо дітей більше однієї, кожній призначається 50%, але не менше 6 100 гривень на дитину.

Зауважте! Це пенсійне забезпечення регулюється Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".