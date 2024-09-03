Размер пенсий в Украине

Средняя пенсия по состоянию на 1 июля этого года достигла 5 816,62 гривны. В то же время для работающих пенсионеров этот показатель составил 6 216,20 гривен.

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Пенсию менее 3 тысяч гривен имеет большинство граждан – 26,14%. Выплаты более 10 тысяч гривен получает 12,48% пенсионеров.

Также многие лица имеют пенсию – от 5 001 до 10 000 гривен. Доля получателей этих выплат достигает 25,47% от общего количества.

Другие пенсионеры имеют такие пенсии

17,32% лиц получают выплаты от 3 001 до 4 000 гривен;

18,59% – от 4 001 до 5 000 гривен.

Максимальная ежемесячная пенсионная выплата, которую может получать пенсионер составляет 23 610 гривен.

Обратите внимание! Минимальная пенсия устанавливается в зависимости от возраста и количества приобретенного стажа.