Розмір пенсій в Україні
Середня пенсія станом на 1 липня цього року сягнула 5 816,62 гривні. Водночас для працюючих пенсіонерів цей показник склав 6 216,20 гривень.
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Пенсію менш ніж 3 тисячі гривень має більшість громадян – 26,14%. Виплати понад 10 тисяч гривень отримує 12,48% пенсіонерів.
Також багато осіб мають пенсію – від 5 001 до 10 000 гривень. Частка отримувачів цих виплат сягає 25,47% від загальної кількості.
Інші пенсіонери мають такі пенсії
- 17,32% осіб отримують виплати від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,59% – від 4 001 до 5 000 гривень.
Максимальна щомісячна пенсійна виплата, яку може отримувати пенсіонер складає 23 610 гривень.
Зверніть увагу! Мінімальна пенсія встановлюється залежно від віку та кількості набутого стажу.