Надбавка к военным пенсиям

Как сообщили в Пенсионном фонде, пенсионеры имеют право получить ежемесячную компенсационную выплату до 300 гривен после достижения 70-летнего возраста. Это касается и военных пенсионеров.

Читайте также Выход на пенсию: сколько для этого нужно стажа

Кстати, максимальный размер пенсии военных с учетом всех возможных надбавок в соответствии с законом № 2262 не должен превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – в 2024 году это 23 610 гривен.

На случай, если прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц будет увеличиваться, ПФУ проведет перерасчет пенсии и для военных в соответствии с новым размером.

Что нужно для оформления пенсии

Как отмечают на портале кадрового дела "Кадровик", для назначения военной пенсии нужно принести в ТЦК и СП список следующих документов:

  • заявление на оформление выплат,
  • денежный аттестат (с последнего места службы),
  • справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (надбавок, доплат, повышений) и премий для расчета пенсии,
  • выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части,
  • паспорт,
  • налоговый номер,
  • выписку о регистрации места жительства лица,
  • справку ОК-5 из Пенсионного фонда Украины,
  • справку о реквизитах банковского счета.