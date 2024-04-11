Надбавка к военным пенсиям
Как сообщили в Пенсионном фонде, пенсионеры имеют право получить ежемесячную компенсационную выплату до 300 гривен после достижения 70-летнего возраста. Это касается и военных пенсионеров.
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Кстати, максимальный размер пенсии военных с учетом всех возможных надбавок в соответствии с законом № 2262 не должен превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – в 2024 году это 23 610 гривен.
На случай, если прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц будет увеличиваться, ПФУ проведет перерасчет пенсии и для военных в соответствии с новым размером.
Что нужно для оформления пенсии
Как отмечают на портале кадрового дела "Кадровик", для назначения военной пенсии нужно принести в ТЦК и СП список следующих документов:
- заявление на оформление выплат,
- денежный аттестат (с последнего места службы),
- справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (надбавок, доплат, повышений) и премий для расчета пенсии,
- выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части,
- паспорт,
- налоговый номер,
- выписку о регистрации места жительства лица,
- справку ОК-5 из Пенсионного фонда Украины,
- справку о реквизитах банковского счета.