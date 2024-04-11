Надбавка к военным пенсиям

Как сообщили в Пенсионном фонде, пенсионеры имеют право получить ежемесячную компенсационную выплату до 300 гривен после достижения 70-летнего возраста. Это касается и военных пенсионеров.

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Кстати, максимальный размер пенсии военных с учетом всех возможных надбавок в соответствии с законом № 2262 не должен превышать 10-кратного размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – в 2024 году это 23 610 гривен.

Интересно, что в 2016 году максимальный размер с учетом всех доплат должен был не превышать 10 740 гривен.

На случай, если прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц будет увеличиваться, ПФУ проведет перерасчет пенсии и для военных в соответствии с новым размером.

Что нужно для оформления пенсии

Как отмечают на портале кадрового дела "Кадровик", для назначения военной пенсии нужно принести в ТЦК и СП список следующих документов:

заявление на оформление выплат,

денежный аттестат (с последнего места службы),

справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (надбавок, доплат, повышений) и премий для расчета пенсии,

выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части,

паспорт,

налоговый номер,

выписку о регистрации места жительства лица,

справку ОК-5 из Пенсионного фонда Украины,

справку о реквизитах банковского счета.

Обратите внимание! Районные военкоматы принимают заявления и необходимые документы от заявителей и, при необходимости, запрашивают у воинских частей финансовые и другие документы, необходимые для проведения процедуры назначения пенсии.