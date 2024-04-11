Надбавка до військових пенсій
Як повідомили у Пенсійному фонді, пенсіонери мають право отримати щомісячну компенсаційну виплату до 300 гривень після досягнення 70-річного віку. Це стосується й військових пенсіонерів.
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До речі, максимальний розмір пенсії військових з урахуванням усіх можливих надбавок відповідно до закону № 2262 не повинен перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – у 2024 році це 23 610 гривень.
На випадок, коли прожитковий мінімум для непрацездатних збільшуватиметься, ПФУ проведе перерахунок пенсії й для військових відповідно до нового розміру.
Що треба для оформлення пенсії
Як зазначають на порталі кадрової справи "Кадровик", для призначення військової пенсії потрібно принести в ТЦК та СП список таких документів:
- заяву на оформлення виплат,
- грошовий атестат (з останнього місця служби),
- довідка про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії для розрахунку пенсії,
- виписки з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини,
- паспорт,
- податковий номер,
- виписка про реєстрацію місця проживання особи,
- довідка ОК-5 з Пенсійного фонду України,
- довідка за реквізитами банківського рахунку.