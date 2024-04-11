Надбавка до військових пенсій

Як повідомили у Пенсійному фонді, пенсіонери мають право отримати щомісячну компенсаційну виплату до 300 гривень після досягнення 70-річного віку. Це стосується й військових пенсіонерів.

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До речі, максимальний розмір пенсії військових з урахуванням усіх можливих надбавок відповідно до закону № 2262 не повинен перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – у 2024 році це 23 610 гривень.

Цікаво, що у 2016 році максимальний розмір з урахування усіх доплат мав не перевищувати 10 740 гривень.

На випадок, коли прожитковий мінімум для непрацездатних збільшуватиметься, ПФУ проведе перерахунок пенсії й для військових відповідно до нового розміру.

Що треба для оформлення пенсії

Як зазначають на порталі кадрової справи "Кадровик", для призначення військової пенсії потрібно принести в ТЦК та СП список таких документів:

заяву на оформлення виплат,

грошовий атестат (з останнього місця служби),

довідка про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії для розрахунку пенсії,

виписки з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини,

паспорт,

податковий номер,

виписка про реєстрацію місця проживання особи,

довідка ОК-5 з Пенсійного фонду України,

довідка за реквізитами банківського рахунку.

Зауважте! Районні військкомати приймають заяви та необхідні документи від заявників і, за необхідності, запитують у військових частин фінансові та інші документи, необхідні для проведення процедури призначення пенсії.