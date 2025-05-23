Какая будет пенсия при зарплате 17 тысяч гривен

Чтобы провести расчеты, необходимо также учесть количество приобретенного стажа. Представим, что этот показатель составляет 30 лет, пишет 24 Канал.

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Выйти на пенсию сейчас украинцы могут в 60, 63 и 65 лет. Для каждой возрастной границы установлен свой минимум стажа.

В этом году, чтобы уйти на заслуженный отдых нужно:

в 60 лет приобрести минимум 32 года страхового стажа;

приобрести минимум 32 года страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Соответственно, если лицо приобрело 30 лет стажа, в 2025 году оно может выйти на пенсию только в 63 и 65 лет. А вот для того, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, этого количества недостаточно.

При зарплате в 17 тысяч гривен, стаже 30 лет и в возрасте 63 года, можно получить пенсию примерно – 6,6 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если имел зарплату 17 тысяч и стаж 30 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

При аналогичных исходных данных и выходе на пенсию в 65 лет можно получить большую выплату, ориентировочно – 7,2 тысячи гривен.



Выгодно ли выходить на пенсию позже / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходят через пенсионный калькулятор.