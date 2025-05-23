Яка буде пенсія при зарплаті 17 тисяч гривень

Аби провести розрахунки, необхідно також врахувати кількість набутого стажу. Уявимо, що цей показник складає 30 років, пише 24 Канал.

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Вийти на пенсію зараз українці можуть у 60, 63 та 65 років. Для кожної вікової межі встановлено свій мінімум стажу.

Цьогоріч, аби піти на заслужений відпочинок потрібно:

у 60 років набути мінімум 32 роки страхового стажу;

набути мінімум 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Відповідно, якщо особа набула 30 років стажу, у 2025 році вона може вийти на пенсію лише у 63 та 65 років. А от для того, аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, цієї кількості недостатньо.

При зарплаті в 17 тисяч гривень, стажі 30 років та у віці 63 роки, можна отримати пенсію приблизно – 6,6 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо мав зарплату 17 тисяч і стаж 30 років / Скриншот пенсійний калькулятор

При аналогічних вихідних даних та виході на пенсію у 65 років можна отримати більшу виплату, орієнтовно – 7,2 тисячі гривень.



Чи вигідно виходити на пенсію пізніше / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.