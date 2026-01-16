Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу финучреждения.
Какие сервисы не будут работать?
Регламентные работы процессингового центра будут проходить с 00:05 до 6:30 часов утра.
В это время банк временно приостановит проведение операций с картами, также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.
Пресс-служба "ПриватБанка" объяснила, что обычно технические работы проводят в ночное время, когда большинство клиентов не осуществляет операций.
Если в период регламентных работ вы планируете проводить любые оплаты – советуем сделать это заранее, или провести после их завершения. Спасибо за понимание!
– говорится в сообщении.
"ПриватБанк" ввел важные изменения
С 1 января 2026 года доставка банковских карт стала платной. Изменения ввели как для клиентов, находящихся на украинской территории (стоит 80 гривен), так и за рубежом
Сроки доставки по Украине ("Новая почта", почтоматы) составляют 1 день. Международная доставка занимает от 7 до 14 дней ("Новая почта") или от 7 до 30 дней ("Укрпочта").
Стоит отметить, что доставка это отдельная услуга. За выпуск карты "Универсальная" нужно также заплатить в некоторых случаях