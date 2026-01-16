Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Какие сервисы не будут работать?

Регламентные работы процессингового центра будут проходить с 00:05 до 6:30 часов утра.

В это время банк временно приостановит проведение операций с картами, также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и POS-терминалы банка.

Пресс-служба "ПриватБанка" объяснила, что обычно технические работы проводят в ночное время, когда большинство клиентов не осуществляет операций.

Если в период регламентных работ вы планируете проводить любые оплаты – советуем сделать это заранее, или провести после их завершения. Спасибо за понимание!

– говорится в сообщении.

