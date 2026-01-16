Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу фінустанови.
Які сервіси не працюватимуть?
Регламентні роботи процесингового центру проходитимуть з 00:05 до 6:30 години ранку.
У цей час банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками, також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.
Пресслужба "ПриватБанку" пояснила, що зазвичай технічні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не здійснює операцій.
Якщо у період регламентних робіт ви плануєте проводити будь-які оплати – радимо зробити це заздалегідь, чи провести після їх завершення. Дякуємо за розуміння!
"ПриватБанк" запровадив важливі зміни
З 1 січня 2026 року доставка банківських карток стала платною. Зміни запровадили як для клієнтів, що перебувають на українській території (коштує 80 гривень), так і за кордоном
Терміни доставки по Україні ("Нова пошта", поштомати) становлять 1 день. Міжнародна доставка займає від 7 до 14 днів ("Нова пошта") або від 7 до 30 днів ("Укрпошта").
Варто зазначити, що доставка це окрема послуга. За випуск картки "Універсальна" потрібно також заплатити у деяких випадках