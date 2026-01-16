Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Які сервіси не працюватимуть?

Регламентні роботи процесингового центру проходитимуть з 00:05 до 6:30 години ранку.

У цей час банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками, також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

Пресслужба "ПриватБанку" пояснила, що зазвичай технічні роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не здійснює операцій.

Якщо у період регламентних робіт ви плануєте проводити будь-які оплати – радимо зробити це заздалегідь, чи провести після їх завершення. Дякуємо за розуміння!

– йдеться в повідомленні.

