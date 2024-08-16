Изменение риторики Казахстана

Министр торговли Казахстана Серик Жумангарин заявил, что Казахстан не намерен слепо выполнять санкции, если они затронут местные компании, которые являются ключевыми работодателями в их регионах.

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Казахстан не поддержал запрет на продажу шарикоподшипников с двойным военным и гражданским применением, поскольку местное предприятие изготавливает их по спецификациям, традиционно используемых в Восточной Европе и странах бывшего СССР, сообщил Жумангарин.

Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю,

– заявил Жумангарин.

Как сообщается, такая резкая смена риторики отражает маневры Казахстана, крупнейшей в мире страны, которая не имеет выхода к морю, в поисках доступа к мировым рынкам для экспорта своих сырьевых и сельскохозяйственных товаров.

Важно! Казахстан является одной из ключевых стран, которые играют центральную роль в усилиях США и их союзников по экономической изоляции России. Около 80% казахской нефти, экспортируемой, проходит через трубопровод, ведущий в российский порт Новороссийск.

Санкции против России нанесли ущерб Казахстану

В то же время заместитель премьер-министра Казахстана, Но Жумангарин, отметил, что некоторые меры, направленные на ограничение доступа России к товарам, неожиданно нанесли непропорциональный ущерб экономике его страны.

Интересно! Западные правительства, вводя эти санкции, не предприняли надлежащих шагов для поддержки Казахстана, который до начала войны рассматривал Россию как своего крупнейшего торгового партнера.

Впрочем, обострение проблем Казахстана только усиливается, ведь Россия и Иран, как соседние экономики, стали наиболее санкционированными странами в мире. В то же время Казахстан оказался под тщательным наблюдением Запада из-за подозрений в содействии поставке запрещенных товаров.