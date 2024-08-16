Изменение риторики Казахстана
Министр торговли Казахстана Серик Жумангарин заявил, что Казахстан не намерен слепо выполнять санкции, если они затронут местные компании, которые являются ключевыми работодателями в их регионах.
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Казахстан не поддержал запрет на продажу шарикоподшипников с двойным военным и гражданским применением, поскольку местное предприятие изготавливает их по спецификациям, традиционно используемых в Восточной Европе и странах бывшего СССР, сообщил Жумангарин.
Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю,
– заявил Жумангарин.
Как сообщается, такая резкая смена риторики отражает маневры Казахстана, крупнейшей в мире страны, которая не имеет выхода к морю, в поисках доступа к мировым рынкам для экспорта своих сырьевых и сельскохозяйственных товаров.
Санкции против России нанесли ущерб Казахстану
В то же время заместитель премьер-министра Казахстана, Но Жумангарин, отметил, что некоторые меры, направленные на ограничение доступа России к товарам, неожиданно нанесли непропорциональный ущерб экономике его страны.
Впрочем, обострение проблем Казахстана только усиливается, ведь Россия и Иран, как соседние экономики, стали наиболее санкционированными странами в мире. В то же время Казахстан оказался под тщательным наблюдением Запада из-за подозрений в содействии поставке запрещенных товаров.