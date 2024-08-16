Зміна риторики Казахстану

Міністр торгівлі Казахстану Серік Жумангарін заявив, що Казахстан не має наміру сліпо виконувати санкції, якщо вони зачеплять місцеві компанії, які є ключовими роботодавцями в їхніх регіонах.

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Казахстан не підтримав заборону на продаж шарикопідшипників з подвійним військовим і цивільним застосуванням, оскільки місцеве підприємство виготовляє їх за специфікаціями, що традиційно використовуються у Східній Європі та країнах колишнього СРСР, повідомив Жумангарін.

Ми не допустимо, щоб нашим виробникам заборонили торгівлю,

– заявив Жумангарін.

Як повідомляється, така різка зміна риторики відображає маневри Казахстану, найбільшої у світі країни, яка не має виходу до моря, в пошуках доступу до світових ринків для експорту своїх сировинних та сільськогосподарських товарів.

Важливо! Казахстан є однією з ключових країн, які відіграють центральну роль у зусиллях США та їхніх союзників із економічної ізоляції Росії. Близько 80% казахської нафти, що експортується, проходить через трубопровід, який веде до російського порту Новоросійськ.

Санкції проти Росії завдали шкоди Казахстану

Водночас заступник прем'єр-міністра Казахстану, Але Жумангарін, зазначив, що деякі заходи, спрямовані на обмеження доступу Росії до товарів, несподівано завдали непропорційної шкоди економіці його країни.

Цікаво! Західні уряди, запроваджуючи ці санкції, не вжили належних кроків для підтримки Казахстану, який до початку війни розглядав Росію як свого найбільшого торговельного партнера.

Втім, загострення проблем Казахстану тільки посилюється, адже Росія та Іран, як сусідні економіки, стали найбільш санкціонованими країнами у світі. Водночас Казахстан опинився під ретельним наглядом Заходу через підозри у сприянні постачанню заборонених товарів.