Как Китай поставляет двигатели в Россию?

В Россию детали для дронов поступают на государственное предприятие под видом "промышленных холодильных установок", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По сообщению европейских спецслужб, благодаря этим поставкам российская компания "Купол" смогла нарастить выпуск ударного дрона Garpiya-A1. Это удалось несмотря на санкции США и ЕС против России, которые были введены, чтобы сорвать цепи поставок.

Компания заключила контракт с Минобороны России на производство более 6 000 дронов Garpiya в 2025 году по сравнению с 2 000 в прошлом году, отмечает издание.

Согласно внутренним документам "Купола", 1 500 единиц этих дронов уже передали до апреля.

Что известно о дронах Garpiya? Дроны Garpiya – это дальнобойные беспилотники, которые россияне применяют для атак вглубь Украины, ударяя как по военным, так и по гражданским объектам. По данным украинской разведки, таких дронов Россия использует около 500 единиц ежемесячно.

Как Китаю удается обходить санкции?

Ранее сообщалось, что российская компания "Купол" для производства дронов Garpiya использовала китайские технологии, в частности двигатели L550E. Их поставляла компания Xiamen Limbach Aviation Engine Co.

В октябре 2024 года Запад наложил санкции против нескольких компаний, которых связывают с производством беспилотников, в том числе против Xiamen.

Впрочем после санкций эти двигатели для дронов Garpiya начала поставлять уже новая китайская компания – Beijing Xichao International Technology and Trade.

Стоит знать! Министерство иностранных дел Китая на запрос издания заявило, что ничего не знает об этих поставках. Однако в ведомстве отметили, что экспорт товаров двойного назначения якобы осуществляется в соответствии с китайским законодательством и международными обязательствами.