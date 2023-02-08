Напомним, что пенсия по возрасту назначается со следующего дня после наступления пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее 3 месяцев со дня наступления такого возраста.

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Почему могут назначить меньшую пенсию

В ПФУ объяснили, что в то же время днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом вашего заявления. Если же заявление подавалось через портал Пенсионного фонда, то днем обращения является дата регистрации заявления на вебпортале.

К слову, пенсия по возрасту назначается в соответствии со средней заработной платой в Украине за три календарных года.

  • То есть если обращение на назначение пенсии было подано в декабре, а пенсия назначается с января, то для исчисления размера пенсии учитывают среднюю заработную плату за 2019 – 2021 годы.
  • Если же заявление было подано в январе 2023 года, тогда будет учтена новая средняя заработная плата за 2020 – 2022 годы.

Дополнительные 500 гривен к пенсии: как получить

Прибавку к пенсии получат участники боевых действий, а именно 523,25 гривны.

К участникам боевых действий относятся:

  • военнослужащих (резервистов, военнообязанных) Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и т.д., защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины во время вооруженной агрессии России на Донбассе;
  • добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Донбассе;
  • военнослужащих, проходивших службу в период событий 1917 – 1921 годов и Второй мировой войны, а также партизан и подпольщиков того времени;
  • участников боевых действий на территории других стран (речь идет о военнослужащих, которых во времена СССР отправляли в другие государства, где в это время шли боевые действия);

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  • военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, полицейских, принимавших участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;
  • военных, направляемых в Афганистан, когда там происходили боевые действия;
  • лиц, участвовавших в вооруженной борьбе за независимость Украины в XX веке (в составе Украинской повстанческой армии, Организации народной обороны Карпатская Сечь, Украинской военной организации, подразделений Организации украинских националистов) и были признаны борцами за независимость.