Напомним, что пенсия по возрасту назначается со следующего дня после наступления пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее 3 месяцев со дня наступления такого возраста.

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Почему могут назначить меньшую пенсию

В ПФУ объяснили, что в то же время днем обращения за назначением пенсии считается день принятия органом вашего заявления. Если же заявление подавалось через портал Пенсионного фонда, то днем обращения является дата регистрации заявления на вебпортале.

Важно, обратиться за назначением пенсии можно в любое время, но уже после возникновения права на пенсию, то есть не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

К слову, пенсия по возрасту назначается в соответствии со средней заработной платой в Украине за три календарных года.

То есть если обращение на назначение пенсии было подано в декабре, а пенсия назначается с января, то для исчисления размера пенсии учитывают среднюю заработную плату за 2019 – 2021 годы.

Если же заявление было подано в январе 2023 года, тогда будет учтена новая средняя заработная плата за 2020 – 2022 годы.

Дополнительные 500 гривен к пенсии: как получить

Прибавку к пенсии получат участники боевых действий, а именно 523,25 гривны.

По состоянию на данный момент их пенсия не может быть меньше за 4 395,3 гривны.

К участникам боевых действий относятся:

военнослужащих (резервистов, военнообязанных) Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы и т.д., защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины во время вооруженной агрессии России на Донбассе;

добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Донбассе;

военнослужащих, проходивших службу в период событий 1917 – 1921 годов и Второй мировой войны, а также партизан и подпольщиков того времени;

участников боевых действий на территории других стран (речь идет о военнослужащих, которых во времена СССР отправляли в другие государства, где в это время шли боевые действия);

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