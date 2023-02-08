Нагадуємо, що пенсія за віком призначається від наступного дня після настання пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше 3 місяців з дня настання такого віку.

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Чому можуть призначити меншу пенсію

У ПФУ пояснили, що водночас днем звернення за призначенням пенсії вважається день ухвалення органом вашої заяви. Якщо ж заява подавалася через портал Пенсійного фонду, то днем звернення є дата реєстрації заяви на вебпорталі.

Важливо, звернутися за призначенням пенсії можна будь-коли, але вже після виникнення права на пенсію, тобто не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

До слова, пенсія за віком призначається відповідно до середньої заробітньої плати в Україні за три календарні роки.

Тобто, якщо звернення на призначення пенсії було подано у грудні, а пенсія призначається із січня, то для обчислення розміру пенсії враховують середню заробітну плату за 2019 – 2021 роки.

Якщо ж заява була подана у січні 2023 року, то тоді буде врахована нова середня заробітня плата за 2020 – 2022 роки.

Додаткові 500 гривень до пенсії: як отримати

Надбавку до пенсії отримають учасники бойових дій, а саме 523,25 гривні.

Станом на зараз їхня пенсія не може бути меншою за 4 395,3 гривні.

До учасників бойових дій належать:

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби тощо, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час збройної агресії Росії на Донбасі;

добровольців, які брали участь у бойових діях на Донбасі;

військовослужбовців, які проходили службу в період подій 1917 – 1921 років та Другої світової війни, а також партизанів та підпільників того часу;

учасників бойових дій на території інших країн (йдеться про військовослужбовців, яких за часів СРСР відправляли в інші держави, де в цей час точилися бойові дії);

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