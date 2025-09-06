Что делать с деньгами, которые больше не действительны?

Именно поэтому от таких средств стоит избавляться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Читайте также Можно попасть в тюрьму: что делать, если вы наткнулись на поддельные деньги

Дело в том, что изнашиваются со временем не только банкноты. Четкость рисунков на монетах тоже со временем очень ухудшается.

Кроме того, в современной Украине не считается удобным рассчитываться монетами за услуги или покупки товаров. Цены продолжают расти. А это означает, что копейки теряют свою покупательную способность.

Например, по состоянию на сентябрь 2025 года украинцы уже не могут расплачиваться в заведениях монетами номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек. То есть эти деньги потеряли свою платежеспособность. А значит они являются бесполезными для граждан Украины.

Напомним! Еще с 1 октября 2019 года в Украине не используют монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Также с 1 октября 2020 года из наличного обращения изъяли монеты номиналом 25 копеек.

Однако это вовсе не означает, что монеты нужно просто выбросить. Избавиться от них можно осуществив бесплатный обмен в подразделениях Национального банка страны. Также обмен можно провести в ряде отделений уполномоченных банковских учреждений:

Сбербанка; ПриватБанка; Райффайзен Банка; ПУМБ.

Можно ли обменивать купюры? Также можно обменять банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска. Они уже длительное время изымаются из обращения, их не принимают при наличных расчетах за товары и услуги.

Обратите внимание! Процесс обмена будет действовать не только в течение военного положения в Украине, а еще и в течение трех месяцев после его отмены.

Какие еще монеты могут исчезнуть из обращения в ближайшее время?