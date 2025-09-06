Що робити з грошима, які більше не дійсні?

Саме тому таких коштів варто позбуватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Річ у тім, що зношуються з часом не тільки банкноти. Чіткість малюнків на монетах теж з часом дуже погіршується.

Крім того, у сучасній Україні не вважається зручним розраховуватися монетами за послуги чи покупки товарів. Ціни продовжують зростати. А це означає, що копійки втрачають свою купівельну спроможність.

Наприклад, станом на вересень 2025 року українці вже не можуть розплачуватися в закладах монетами номіналом у 1, 2, 5 та 25 копійок. Тобто ці гроші втратили свою платоспроможність. А значить вони є марними для громадян України.

Нагадаємо! Ще з 1 жовтня 2019 року в Україні не використовують монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Також із 1 жовтня 2020 року із готівкового обігу вилучили монети номіналом 25 копійок.

Однак це зовсім не означає, що монети потрібно просто викинути. Позбутися їх можна здійснивши безплатний обмін у підрозділах Національного банку країни. Також обмін можна провести у низці відділень уповноважених банківських установ:

Ощадбанку; ПриватБанку; Райффайзен Банку; ПУМБ.

Чи можна обмінювати купюри? Також можна обміняти банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги.

Зверніть увагу! Процес обміну діятиме не лише протягом воєнного стану в Україні, а ще й протягом трьох місяців після його скасування.

Які ще монети можуть зникнути з обігу найближчим часом?