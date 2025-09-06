Що робити з грошима, які більше не дійсні?
Саме тому таких коштів варто позбуватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.
Читайте також Можна потрапити у в'язницю: що робити, якщо ви натрапили на підроблені гроші
Річ у тім, що зношуються з часом не тільки банкноти. Чіткість малюнків на монетах теж з часом дуже погіршується.
Крім того, у сучасній Україні не вважається зручним розраховуватися монетами за послуги чи покупки товарів. Ціни продовжують зростати. А це означає, що копійки втрачають свою купівельну спроможність.
Наприклад, станом на вересень 2025 року українці вже не можуть розплачуватися в закладах монетами номіналом у 1, 2, 5 та 25 копійок. Тобто ці гроші втратили свою платоспроможність. А значить вони є марними для громадян України.
Нагадаємо! Ще з 1 жовтня 2019 року в Україні не використовують монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Також із 1 жовтня 2020 року із готівкового обігу вилучили монети номіналом 25 копійок.
Однак це зовсім не означає, що монети потрібно просто викинути. Позбутися їх можна здійснивши безплатний обмін у підрозділах Національного банку країни. Також обмін можна провести у низці відділень уповноважених банківських установ:
- Ощадбанку;
- ПриватБанку;
- Райффайзен Банку;
- ПУМБ.
Чи можна обмінювати купюри?
Також можна обміняти банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги.
Зверніть увагу! Процес обміну діятиме не лише протягом воєнного стану в Україні, а ще й протягом трьох місяців після його скасування.
Які ще монети можуть зникнути з обігу найближчим часом?
В Україні може зникнути з обігу монета номіналом 10 копійок.
Вилучення може розпочатися з 1 жовтня 2025 року.
У торговельній мережі 10 копійок можна буде й надалі використовувати для розрахунків.