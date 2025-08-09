Кому из женщин выплатят о 30 тысяч гривен?

Почетное звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, которые родили и воспитали пять и более детей до восьмилетнего возраста. К этому количеству засчитываются также усыновленные дети или те, кого женщина усыновила и воспитывала в соответствии с законом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также От 8 000 гривен: кто сможет получить такие выплаты от государства

Размер единовременной выплаты устанавливается на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц на начало года. В 2025 году это десятикратный прожиточный минимум, то есть 30 280 гривен.

Интересно! Если женщина уже имеет почетное звание "Мать-героиня", но не получала выплату в текущем году, она может обратиться за помощью в следующем бюджетном периоде.

Как получить выплату Матери-героини от государства?

Оформить выплату можно через ПФУ, который теперь отвечает за предоставление этой помощи. Получить средства можно лично, через доверенное лицо, по почте или онлайн через портал "Дія" и другие электронные сервисы ПФУ.

Для этого нужно подать заявление установленной формы вместе с документами, подтверждающие личность и присвоение звания. Если выплата получается через представителя, добавляют также документы, подтверждающие полномочия доверенного лица.