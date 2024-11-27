Кто из пенсионеров получит помощь от ООН

Помощь пенсионерам предоставляется в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Какие критерии определены для получения этой помощи:

пенсионер должен получать пенсию менее 3 250 гривен;

лицо проживает в зоне активных или потенциальных боевых действий;

гражданин не получал с 1 марта 2023 года международной помощи или специальных выплат для ВПЛ.

Такая доплата должна предоставляться до конца года. Назначается она автоматически.

Получателей выплат определяют ответственные органы. Конечное решение принимается, опираясь на данные, размещенные в реестрах.

Обратите внимание! Эта доплата рассчитывается как разница между 3 250 гривнами и размером пенсии лица. Например, если пенсионная выплата лица – 2 900 гривен, выплата от ООН – 350 гривен.