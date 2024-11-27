Хто з пенсіонерів отримає допомогу від ООН

Допомога пенсіонерам надається в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Які критерії визначені для отримання цієї допомоги:

пенсіонер отримує пенсію менш як 3 250 гривень;

особа проживає в зоні активних чи потенційних бойових дій;

громадянин не отримував з 1 березня 2023 року міжнародної допомоги чи виплат для ВПО.

Така доплата має надаватися до кінця року. Призначається вона автоматично.

Отримувачів виплат визначають відповідальні органи. Кінцеве рішення приймається, спираючись на дані, що розміщені у реєстрах.

Зверніть увагу! Ця доплата розраховується як різниця між 3 250 гривнями та розміром пенсії особи. Наприклад, якщо пенсійна виплата особи – 2 900 гривень, виплата від ООН – 350 гривень.