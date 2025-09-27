Кто не получит пособие на погребение в 2025 году?

Даже среди тех, кто обычно имеет право на выплату на погребение, есть категории, которые останутся без помощи, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд. Выплата не предоставляется, если:

Интересно Индексация пенсий: почему после перерасчета размер выплат может уменьшиться

умершее лицо находилось на полном государственном содержании, за исключением случаев, когда погребение проводят члены семьи или другое лицо;

если погребение организовано за счет государственного бюджета.

В то же время пенсионный фонд Украины осуществляет выплату пособия на погребение в случае смерти лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также лиц, которые не имеют права на пенсию или являются лицами с инвалидностью.

Обратите внимание! Право на получение этой помощи имеют члены семьи умершего, лица, которые фактически осуществили погребение, а также законные представители или члены семьи, проживавших вместе с умершим.

Какой размер пособия на погребение в Украине?

Как сообщают в Дії, для членов семьи или лиц, которые проводили погребение лица с инвалидностью с детства или ребенка с инвалидностью, предусмотрена выплата помощи. Ее размер составляет сумму, равную двухмесячной государственной социальной помощи, назначенной на день смерти.

Получить такую выплату можно независимо от даты обращения, впрочем не позднее 12 месяцев после смерти.

Что еще известно о соцвыплатах в Украине: коротко о главном