Хто не отримає допомогу на поховання у 2025 році?

Навіть серед тих, хто зазвичай має право на виплату на поховання, є категорії, які залишаться без допомоги, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд. Виплата не надається, якщо:

померла особа перебувала на повному державному утриманні, за винятком випадків, коли поховання проводять члени сім’ї або інша особа;

якщо поховання організоване за рахунок державного бюджету.

Водночас пенсійний фонд України здійснює виплату допомоги на поховання у разі смерті осіб з інвалідністю з дитинства, дітей з інвалідністю віком до 18 років, а також осіб, які не мають права на пенсію чи є особами з інвалідністю.

Зауважте! Право на отримання цієї допомоги мають члени сім’ї померлого, особи, які фактично здійснили поховання, а також законні представники або члени сім’ї, що проживали разом із померлим.

Який розмір допомоги на поховання в Україні?

Як повідомляють у Дії, для членів сім’ї або осіб, які проводили поховання особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю, передбачена виплата допомоги. Її розмір становить суму, що дорівнює двомісячній державній соціальній допомозі, призначеній на день смерті.

Отримати таку виплату можна незалежно від дати звернення, втім не пізніше 12 місяців після смерті.

