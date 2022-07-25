Нацбанк 21 июля резко поднял курс доллара на 25% – до 36,57 гривны. После этого гривна существенно обесценилась, однако эксперты считают, что вскоре наличный курс упадет до чуть более 37 гривен.

Читайте также Надежный как доллар: что нужно знать о стейблкойне

Индекс БигМака в 2022 году

Самоіми недооцененными мировыми валютами в июле 2022 года стали национальная валюта Индонезии, где бургер "Биг-Мак" стоит на 54,6% дешевле, чем в США, Румынии (-55,7%) и Венесуэлы (-65,8%).

Переоцененными валютами оказался только швейцарский франк (+30,3%), норвежская крона (21,6%), уругвайское песо (+18,1%), шведская крона (+8,5%) и канадский доллар (+2%). .

Обратите внимание! В Еврозоне бургер "Биг-Мак" стоит на 7,5% дешевле, чем в США.

Как считают индекс БигМака

Индекс БигМака The Economist рассчитывает с 1986 года. Издание узнает стоимость бургера "Биг-Мак" из сети фаст-фуда "МакДональдс" в США. Затем сравнивает его со стоимостью бургера во всех странах мира, где представлена сеть.

Чтобы вычислить рейтинг БигМак, аналитики брали за основу расчетов цену обычного бутерброда. Финансисты объяснили свой выбор тем, что гамбургер "Биг-Мак" – это своеобразный аналог продуктовой корзины, поскольку в нем есть хлеб, мясо и овощи. То есть главные составляющие большинства людей.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

К теме – что будет с курсом доллара и гривной: смотреть видео