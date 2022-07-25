Нацбанк 21 липня різко підняв курс долара на 25% до 36,57 гривні. Після цього гривня суттєво знецінилась, однак експерти вважають, що незабаром готівковий курс впаде до трохи більше, ніж 37 гривень.

Читайте також Надійний як долар: що потрібно знати про стейблкойн

Індекс БігМака у 2022 році

Найбільш недооціненими світовими валютами в липні 2022 року стала національна валюта Індонезії, де бургер "Біг-Мак" коштує на 54,6% дешевше, ніж у США, Румунії (-55,7%) та Венесуели (-65,8%).

Переоціненими валютами виявився лише швейцарський франк (+30,3%), норвезька крона (21,6%), уругвайський песо (+18,1%), шведська крона (+8,5%) і канадський долар (+2%).

Зверніть увагу! У Єврозоні бургер "Біг-Мак" коштує на 7,5% дешевше, ніж у США.

Як рахують індекс БігМака

Індекс БігМака The Economist вираховує з 1986 року. Видання дізнається вартість бургера "Біг-Мак" із мережі фаст-фуду "МакДональдз" у США. Потім порівнює її з вартістю бургера у всіх країнах світу, де представлена мережа.

Щоб вирахувати рейтинг БігМак, аналітики брали за основу розрахунків ціну звичайної канапки. Фінансисти пояснили свій вибір тим, що гамбургер "Біг-Мак" – це своєрідний аналог продуктового кошика, оскільки в ньому є хліб, м'ясо, та овочі. Тобто, головні складові більшості людей.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

До теми – що буде з курсом долара та гривнею: дивитися відео